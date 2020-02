Sacha Dhawan tornerà a interpretare il Maestro nella prossima stagione di Doctor Who?

In un'intervista con DigitalSpy, Sacha Dhawan, interprete dell'ultima incarnazione del Maestro, parla di un suo eventuale ritorno nella tredicesima stagione di Doctor Who.

"Sì, mi piacerebbe tantissimo tornare. Aspetto solo che me lo chiedano, a dir la verità. Credo di non aver pensato come prima cosa 'Oh, spero sia un ruolo ricorrente', quanto piuttosto di rendere giustizia alla personaggio" ammette Dhawan, che dopo il suo debutto nella season premiere della dodicesima stagione, lo abbiamo visto tornare nell'ultimo episodio andato in onda, Ascension of the Cybermen, con grande entusiasmo dei fan di Doctor Who.

"Il responso del pubblico è stato davvero positivo e travolgente. Spero continui a essere tale. Sono semplicemente felice che ai fan sia piaciuto. E, in tutta onestà, per me è abbastanza. Se mi chiedessero di tornare sarebbe la ciliegina sulla torta".

L'attore, che aveva dinnanzi a sé un compito non certo da poco (John Simm e Michelle Gomez sono decisamente dei "though acts to follow", come si dice in inglese), ha rivelato come inizialmente fosse spaventato all'idea di interpretatare il Maestro.

"La reazione iniziale quando ottieni un ruolo del genere è quella di pensare 'Forse non ne sarò in grado'. Ma quello che mi ha insegnato Doctor Who è di credere davvero in te stesso e nelle tue abilità. E credo che una volta convintomi di ciò, e dopo aver visto il supporto delllo showrunner Chris Chibnall e del produttore Matt Stevens, io sia riuscito a fare davvero del mio meglio".

E infatti noi non vediamo l'ora di vedere l'ultimo episodio della stagione, Timeless Child, come anche di sapere se davvero chiederanno a Dhawan di tornare per un'altra stagione di Doctor Who... E voi?