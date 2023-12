Il sacrificio di Loki vale più di quello di Iron Man? Il dibattito tra i fan MCU

Kevin Feige ha modificato il finale di Loki 2 ma ciò non ha impedito a Loki di passare da villain a eroe grazie a un immenso sacrificio. E se parliamo di un così grande gesto di devozione verso l'umanità, nell'MCU, la nostra mente non può che correre verso Iron Man di Robert Downey Jr.

In Avengers: Endgame, il sacrificio di Tony Stark salva il mondo l'intero e questo non potremo mai dimenticarlo. Adesso, però, che alla narrazione è stato aggiunto un altro sacrificio indimenticabile pare che si sia aperto un acceso dibattito: ha più valore lo schiocco di dita di Ironman che ne decreta la morte, rinunciando a qualsiasi cosa per il bene dell'umanità o quello di Loki che ha sostituito Colui-che-rimane mantenendo l'equilibrio del Multiverso?

Su X (ex-Twitter) i fan discutono animatamente ma sembrerebbe che ad avere la meglio sia proprio il sacrificio di Loki, auto-condannandosi a vivere, sì l'eternità, ma in solitudine: "Iron Man ha sacrificato la sua vita - scrive un utente - ma Loki ha passato la vita cercando di salvare coloro a cui teneva prima di mettersi in esilio, con la consapevolezza che quello era l'unico modo possibile".

E ancora: "Iron Man è morto ma ha salvato l'universo - si legge in un tweet - e Loki ha sacrificato la sua libertà per rimanere bloccato sul suo "trono" tenendo i fili di ogni singola linea temporale passata, presente e futura e così salvando la vita di un numero infinito di varianti. Penso che sia chiaro chi ha fatto il sacrificio più grande". Tuttavia c'è qualche fan che si schiera con Ironman che, sacrificandosi per l'umanità ha detto addio anche a sua moglie e sua figlia.

Il concetto, dunque, su cui pende l'idea di sacrificio oscilla tra la morte e quindi la rinuncia alla vita e la vita eterna ma senza la possibilità di godere appieno delle sue sfumature. Loki arriva alla consapevolezza troppo tardi e sceglie la solitudine, salvando così l'intero Multiverso ma Iron Man rinuncia ai suoi affetti senza esitazione e affronta la morte.