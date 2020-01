Siddiq di The Walking Dead si oppone ad un'eventuale unione tra Eugene e Rosita

L'attore che interpreta Siddiq, Avi Ash, non vede di buon occhio la relazione che potrebbe svilupparsi tra Rosita e Eugene e dichiara di non credere affatto che possa succedere in futuro.

The Walking Dead è sempre stata una serie attenta a mettere in primo piano le relazioni umane e, da un certo punto di vista, l'ambientazione apocalittica e la presenza di zombie servono proprio a mettere in crisi queste relazioni in modo da scavare approfonditamente nell'animo dei vari personaggi. Riguardo il futuro di Rosita ed Eugene si era già espressa la showrunner, ma a quanto pare anche l'attore Avi Nash ha qualcosa da dire.

Sappiamo che Siddiq è andato incontro alla propria morte a causa del tradimento di Dante, una spia dei Sussurratori inviato da Alpha. La sua è una morte tragica anche perché insieme a Rosita aveva una figlia piccola, Coco. Lo stesso Eugene, innamorato di Rosita, si era proposto come tutore della bambina generando un bel po' di conflitti nella passata stagione. Intervistato sulla possibile ripresa della romance tra Eugene e Rosita, Nash si è detto sorpreso: "Cosa? Non ne sapevo niente!" e ha ammesso di non credere affatto in un loro futuro amore.

Che l'attore sia ancora nel personaggio e non riesca a smettere di essere geloso per Rosita? Poco dopo ha comunque ammesso che quella tra Siddiq e Rosita è stata una breve storia e in effetti è impossibile sapere cosa sarebbe successo a tutte queste relazioni se il suo personaggio non fosse stato eliminato.

Nel mondo di TWD non è raro dover dire addio ai personaggi, e nell'undicesima stagione è già stato annunciato che uscirà di scena Michonne e tornerà Maggie.