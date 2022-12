Sadie Sink, la star di Stranger Things non conosceva Brendan Fraser prima di The Whale

Nonostante Brendan Fraser abbia caratterizzato a lungo l'immaginario cinematografico a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei Duemila, Sadie Sink non aveva la minima idea di chi fosse prima di incontrarlo e recitare al suo fianco sul set di The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

La giovanissima star di Stranger Things, infatti, ha concesso un'intervista a Insider in cui rivela proprio questa piccola curiosità: "Ho incontrato Brendan per la prima volta circa un anno prima dell'inizio delle riprese del film", ha raccontato Sink a Insider. "Non sapevo chi fosse. Non conoscevo il suo lavoro, ma gli ho semplicemente detto: 'Ehi, piacere di conoscerti'".

L'attrice, classe 2002, ha incontrato Fraser per la prima volta durante una lettura della sceneggiatura di The Whale. Sink interpreta la figlia di Fraser nel film tratto dall'omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter.

"Credo che il [regista] Darren [Aronofsky] e Sam [Hunter], lo scrittore, volessero sentirlo leggere ad alta voce", ha detto Sink. "Così hanno riunito il gruppo di attori in questo teatro nell'East Village per leggere 'The Whale'". Con il tempo, ha conosciuto Fraser "un po' meglio" durante la produzione, ma la dinamica dei loro personaggi si è rivelata un altro ostacolo.

"È una dinamica molto complicata quella dei nostri due personaggi. Ma durante le prove, è stato un vero e proprio soldato", ha detto riferendosi a Fraser. "Alcune delle cose che [il mio personaggio] Ellie deve dirgli non sono facili da sopportare. Ma ci siamo davvero fidati l'uno dell'altro e per questo credo che ci siamo trovati a nostro agio".

E ora Sink ha molti film del passato di Fraser da guardare: "Ha fatto un sacco di roba", ha detto. "Ho sicuramente molte cose da guardare".

Recentemente, è andata in scena la reunion tra Adam Sandler e Fraser, svariati anni dopo la loro partecipazione al film Airheads. Nel corso di un faccia a faccia organizzato da Variety, Sandler ha svelato di essersi battuto parecchio per l'ingaggio di Fraser nel film del 1994. Tre anni dopo, l'attore avrebbe raggiunto la notorietà con George, Re della Giungla...? della Disney.

Prossimamente rivedremo Sink nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, la cui sceneggiatura pare abbia fatto piangere i vertici di Netflix.