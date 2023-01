Sadie Sink, star di Stranger Things, sarà protagonista della rock-opera O'Dessa

Come riportato da diverse testate internazionali, Sadie Sink ha trovato il suo prossimo progetto: si tratta della rock opera post-apocalittica O'Dessa. L'imminente film prodotto e distribuito da Searchlight Pictures sarà scritto e diretto da Geremy Jasper. Ricordiamo che a febbraio vedremo l'attrice in The Whale accanto a Brendan Fraser.

O'Dessa vedrà la Sink nei panni di una contadina in un futuro post-apocalittico in cui sarà costretta a lasciare la sua casa per recuperare un caro cimelio di famiglia. Durante il suo viaggio, la ragazza esplorerà una città bizzarra e mortale e qui troverà il vero amore, ma dovrà salvare l'anima del suo amato con il potere del destino e del canto. Le riprese del film inizieranno in Croazia a maggio, prima che Sink inizi le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things previste per quest'anno.

A proposito del progetto, i presidenti della Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum hanno dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di collaborare nuovamente con Geremy. Con O'Dessa, porterà un'energia straordinaria e viscerale in un paesaggio cinematografico completamente nuovo".

Sink ha avuto un 2022 ricco di impegni: è stata una delle protagoniste dell'attesa quarta stagione di Stranger Things, ha recitato nel film drammatico Dear Zoe e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua interpretazione in The Whale di Darren Aronofsky, accanto a Brendan Fraser e Hong Chau; The Whale arriverà nelle sale italiane il prossimo febbraio come detto in precedenza.

Dopo aver ripreso il ruolo di Max in Stranger Things, ha recitato nella trilogia di Netflix Fear Street e nel cortometraggio All Too Well, diretto da Taylor Swift. La vedremo poi al fianco di Eric Bana e Sylvia Hoeks nel prossimo thriller di Jordan Scott Berlin Nobody. L'attrice non è nuova ai musical: ha debuttato a Broadway all'età di 11 anni, interpretando l'orfana protagonista del revival di Annie.

Il regista Jasper ha debuttato nel lungometraggio con l'apprezzato dramma indie del 2017 Patti Cake$, che descriveva il viaggio di un'aspirante rapper verso fama e fortuna. Era stato scritturato per dirigere un adattamento di The Night Circus di Erin Morgenstern, ma il progetto sembra essere attualmente in un limbo produttivo. In precedenza ha diretto video musicali per Selena Gomez, Florence and the Machine e La Roux.