Sadie Sink, la star di Stranger Things toglie il fiato col nuovo look per Venezia

Tocca accettare che anche i protagonisti di Stranger Things crescono: gli eroi del Sottosopra hanno smesso ormai da tempo di essere dei ragazzini e sono ormai degli adulti fatti e finiti capaci anche di rubare la scena sui red carpet di tutto il mondo, come dimostra l'apparizione di Sadie Sink al Festival di Venezia.

Mentre cominciano a circolare notizie poco confortanti sulla data d'uscita della quinta stagione di Stranger Things, infatti, l'attrice di Max ci appare immortalata dai fotografi presenti alla cena esclusiva organizzata da Armani Beauty in occasione della rassegna, un evento al quale hanno preso parte anche colleghi di Sink come Sydney Sweeney e Regé-Jean Page.

Di un'eleganza e una bellezza da togliere il fiato, l'attrice di The Whale si è presentata davanti agli obbiettivi dei fotografi sfoggiando un look inedito, con tanto di capelli corti come mai prima d'ora: la capacità di bucare lo schermo è rimasta evidentemente la stessa, come dimostrano i tanti commenti entusiasti arrivati sui social nel giro di poche ore tanto dall'ambiente vicino alla serie Netflix che da quello che solo ora ha cominciato a conoscere e apprezzare la nostra Sadie.

Vedremo se il nuovo look di Sadie Sink sarà anche quello della Max che vedremo nella stagione finale della serie con Finn Wolfhard e Winona Ryder! A tal proposito, ecco cosa pensiamo di doverci aspettare dalla quinta stagione di Stranger Things.