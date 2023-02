Sadie Sink, la star di Stranger Things in trattative per un ruolo ai Marvel Studios?

Il Marvel Cinematic Universe diventa sempre più grande a ogni progetto annunciato e dopo l'arrivo di Harrison Ford e Bill Murray, sembra che una giovanissima star del piccolo schermo sia finalmente pronta al grande salto. Stiamo parlando di Sadie Sink, interprete di Max in Stranger Things e di recente vista in The Whale con Brendan Fraser.

Dopo le recenti notizie sul presunto casting della Sink nel film sui Thunderbolts, l'esperto del settore Daniel Richtman ha confermato che la star di The Whale è uno dei giovani attori che i Marvel Studios stanno cercando di reclutare nel Marvel Cinematic Universe.

Tuttavia, non è stato in grado di rivelare alcun dettaglio sul progetto di cui Sink potrebbe far parte, né sull'identità del personaggio che interpreterà. Questa notizia alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo casting per il ruolo di Songbird, originariamente introdotta come cattiva nei fumetti.

La Sink si è fatta conoscere per il ruolo di Max Mayfield, introdotto nella seconda stagione di Stranger Things. Da allora, il suo personaggio è diventato una colonna portante del cast, con i fan che la considerano una parte preziosa della serie nonostante non fosse presente dall'inizio. I fan hanno visto Max per l'ultima volta durante il finale della Stagione 4 di Stranger Things, dove ha rischiato di morire dopo essere diventata una delle vittime sacrificali di Vecna. Nonostante sia sopravvissuta all'attacco, è rimasta in stato comatoso durante gli ultimi momenti della stagione, lasciando il suo destino finale sospeso in un cliffhanger per i fan.

In una precedente intervista, Sink ha parlato dell'imminente quinta e ultima stagione dichiarando quanto sarà difficile per lei dire addio al cast e alla troupe che considera ormai una famiglia. "Sarà terribile. Sarà orribile. Questi ragazzi, l'intero cast e la troupe, sono come... voglio dire, sono una famiglia... E pensare che dovremo dire addio a questa sicurezza e sapere che non ci rivedremo per un'altra stagione, è spaventoso e triste, ma credo sarà eccitante passare al prossimo capitolo".