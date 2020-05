I Safdie Brothers in TV dopo Diamanti Grezzi: nuovo accordo con HBO e A24

È Variety a rendere noto che Josh e Benny Safdie, registi noti per aver diretto Good Time con Robert Pattinson e soprattutto il recentemente acclamato Diamanti Grezzi con Adam Sandler, hanno firmato un accordo di due anni con HBO per la produzione serie TV.

I progetti saranno sviluppati tramite la loro Elara Pictures sotto la supervisione di A24, la quale ha già collaborato con i fratelli Safdie per Diamanti Grezzi e con HBO per Euphoria, la serie drammatica con protagonista Zendaya di cui è già in sviluppo una seconda stagione.

Arrivato in Italia tramite Netflix, Diamanti Grezzi l'anno scorso ha fatto discutere per la mancata nomination agli Oscar di Adam Sandler, reduce secondo molti da una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Diamanti Grezzi.

Per quanto riguarda A24, casa di produzione indipendente che negli ultimi anni ha lanciato altri talenti emergenti del cinema americano tra cui Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) e Ari Aster (Hereditary,Midsommar), sul fronte televisivo sta anche lavorando alla serie Ramy per Hulu e allo show Mr. Corman con Joseph Gordon-Levitt per Apple.

