Safe: trailer ufficiale per la nuova serie Netflix con Michel C. Hall

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Safe, nuova serie del colosso dello streaming che ha per protagonista l’ex-star di Dexter, Michael C. Hall.

La serie racconterà le vicende di un medico rimasto vedovo, Tom Delaney, che scopre i segreti della comunità in cui vive dopo la misteriosa scomparsa della figlia. Le riprese si sono svolte nel luglio scorso e la prima stagione dello show sarà diffuso in streaming in tutti i paesi con Netflix dal prossimo 10 maggio 2018 (eccetto in Francia, dove sarà trasmessa da C8).

Nel cast della serie, oltre a Michael C. Hall, troviamo Amanda Abbington, Audrey Fleurot, Hannah Arterton, Emmett J. Scanlan, Marc Warren, Nigel Lindsay, Laila Rouass e Amy-Leigh Hickman. Creata da Harlan Coben, Safe vede tra i suoi produttori gli stessi Coben e Hall, oltre a Nicola Shindler, Danny Brocklehurst (anche autore della sceneggiatura) e Richard Fee.

Vincitore di un Golden Globe e di uno Screen Actors Guild Award per la sua prova in Dexter, rivedremo Michael C. Hall in Game Night – Indovina chi muore stasera? e in The Gettysburg Address; recentemente è apparso nella serie The Crown, ricoprendo il ruolo di John F. Kennedy, e nel film The Silent Man, al fianco di Liam Neeson.

