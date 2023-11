SAG-AFTRA, Tutte le serie tv che torneranno a lavoro dopo la fine dello sciopero

Le macchine da presa di cinema e televisione torneranno a girare grazie al raggiungimento di un accordo provvisorio tra SAG-AFTRA e AMPTP. Lo sciopero è ufficialmente terminato alle 12:01 di questa notte, ponendo fine a una pausa produttiva di sei mesi dovuta agli scioperi di sceneggiatori e attori, anche superiore allo stop imposto dal Covid.

Infatti, pochi minuti dopo l'annuncio della fine dello sciopero degli attori, i cast e le troupe hanno iniziato a ricevere notifiche per le date di inizio riprese provvisorie a fine novembre e inizio dicembre. Come ha riportato Deadline, le reti televisive hanno esaurito il tempo a disposizione per produrre stagioni significative di serie sceneggiate, che hanno date di première di metà stagione da rispettare. Le serie via cavo e in streaming le cui riprese sono state sospese a causa degli scioperi inizieranno la preparazione il prima possibile.

Una serie ha bisogno di 3-6 settimane per la preparazione e la pre-produzione, quindi, con le vacanze del Ringraziamento dietro l'angolo, le riprese dei primi show potranno iniziare alla fine di novembre o all'inizio di dicembre. La data più vicina, già rivendicata dalle serie prodotte da Wolf Entertainment, dovrebbe essere il 27 novembre, subito dopo il weekend del Ringraziamento. Ciò consentirebbe alle serie già consolidate di produrre 13 episodi, che rientrerebbero nella stagione di trasmissione.

Come riportato da Deadline la scorsa settimana, le serie di Wolf Entertainment, tra cui One Chicago e Law & Order per la NBC e le tre serie del franchise FBI per la CBS, sono pronte a realizzare 13 episodi per questa stagione.

Dato che praticamente tutte le serie televisive non più sospese inizieranno immediatamente la preparazione, tra gli show che dovrebbero tornare in produzione per primi ci sono Grey's Anatomy (ABC) e Criminal Minds: Evolution (in coproduzione con i CBS Studios per Paramount+), 9-1-1 (ora sulla ABC) e Tracker della 20th Television per la CBS, Night Court della Warner Bros. TV per la NBC, NCIS e Ghosts dei CBS Studios per la CBS, oltre alle serie già menzionate di Wolf Entertainment/Universal TV.

La pressione sulle serie in streaming perché inizino subito le riprese non è così forte, ma con l'assottigliarsi dell'offerta disponibile, c'è sicuramente una pressione ad accelerare le serie di punta come Stranger Things, che stava per iniziare le riprese della sua ultima stagione quando è iniziato lo sciopero della WGA, che ha messo in pausa tutto.

Tra le serie che hanno interrotto la produzione all'inizio dello sciopero degli sceneggiatori e che stanno riprendendo rapidamente le riprese ci sono Hacks, The Penguin e Welcome to Derry per quanto riguarda Max, Hysteria! di Peacock e The Old Man di FX. Inoltre, gli MTV Entertainment Studios e i 101 Studios dovrebbero riprendere la produzione degli episodi finali di Yellowstone e della nuova stagione di Mayor of Kingstown.

Nei prossimi giorni, inizieranno a fioccare le news inerenti ai casting di diverse produzioni importanti, i quali possono finalmente riprendere e tornare alla normalità.