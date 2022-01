SAG Awards 2022, le nomination: Succession e Ted Lasso dominano tra le serie TV

Con 5 nomine a testa, Succession e Ted Lasso sono le serie più presenti nella lista delle nomination degli Screen Actors Guild Awards 2022, i premi conferiti annualmente dall'associazione che riunisce tutti gli attori del piccolo e grande schermo. Scopriamo insieme la lista completa delle nomine!

La pluripremiata Succession, reduce dal recente successo agli Emmy Awards, ha 5 nomination di cui una per il miglior cast tra le serie drammatiche e una a testa per i quattro personaggi principali della famiglia Roy: Brian Cox, che interpreta il magnate dei media Logan Roy, e Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook, che sono rispettivamente i figli Kendall, Roman e Siobhan. A questo proposito, ecco la nostra recensione della stagione 3 di Succession.

A pari merito tra le serie TV comedy è Ted Lasso: lo show di Apple TV+ è candidato sia nella categoria del miglior cast comedy, che in quelle dei migliori attori con Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Juno Temple e Hannah Waddingham.

Seguono con 4 nomination l'una The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon (entrambe candidate come migliori attrici nelle serie drama) e il k-drama Netflix Squid Game, che diventa ufficialmente la prima serie in lingua straniera a ricevere una nomination tra i drama ai SAG Awards: ecco un altro record di Squid Game!

Di seguito, potete trovare la lista completa delle nomination agli Screen Actors Guild Awards del 2022 relative alle serie TV. La premiazione si terrà il 27 febbraio, nuovamente in presenza.

Miglior attore in una miniserie o film televisivo:

Murray Bartlett in The White Lotus

Oscar Isaac in Scene da un matrimonio

Michael Keaton in Dopesick

Ewan Mc Gregor in Halston

Evan Peters in Omicidio a Easttown

Miglior attrice in una miniserie o film televisivo:

Jennifer Coolidge in The White Lotus

Cynthia Erivo in Genius: Aretha

Margaret Qualley in Maid

Jean Smart in Omicidio a Easttown

Kate Winslet in Omicidio a Easttown

Miglior attore in una serie TV drammatica:

Brian Cox in Succession

Billy Crudup in The Morning Show

Kieran Culkin in Succession

Lee Jung-jae in Squid Game

Jeremy Strong in Succession

Miglior attrice in una serie TV drammatica:

Jennifer Aniston in The Morning Show

Jung Ho-yeon in Squid Game

Elisabeth Moss in The Handmaid's Tale

Sarah Snook in Succession

Reese Witherspoon in The Morning Show

Miglior cast in una serie TV drammatica:



The Handmaid's Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

Miglior attore in una serie TV comedy:

Michael Douglas in Il metodo Kominsky

Brett Goldstein in Ted Lasso

Steve Martin in Only Murders in the Building

Martin Short in Only Murders in the Building

Jason Sudeikis in Ted Lasso

Miglior attrice in una serie TV comedy:

Elle Fanning in The Great

Sandra Oh in La Direttrice

Jean Smart in Hacks

Juno Temple in Ted Lasso

Hannah Waddingham in Ted Lasso

Miglior cast in una serie TV comedy:

The Great

Hacks

Il metodo Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Migliori controfigure televisive: