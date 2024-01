SAG Awards, tutte le serie TV candidate: è l'anno di Succession

Arrivano le candidature dedicate al piccolo schermo dei SAG Awards 2024. In attesa di scoprire i verdetti decisivi che si riferiscono agli Emmy, scopriamo quali sono gli interpreti nominati ai premi presentati dal sindacato degli attori di Hollywood. Tra gli show sicuramente protagonisti della cerimonia spicca l’ultima stagione di Succession.

Dopo aver presentato la lista dei candidati ai SAG Awards 2024 nel cinema, torniamo sull’argomento per presentare la lista delle nomination per quanto riguardi le serie tv e i prodotti per la televisione.

Grande attesa e grandi speranze ci sono naturalmente per uno degli show più apprezzati degli ultimi anni e giunto ormai alla sua conclusione: Succession è, infatti, potrà contare su diversi nomi in lizza per dei premi che ne suggellerebbero il successo.

Ecco la lista di tutti gli artisti nominati:

Miglior Cast in una Serie Drammatica

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Miglior Attore in Una Serie Drammatica

Brian Cox, (Succession)

Billy Crudup, (The Morning Show)

Kieran Culkin, (Succession)

Matthew Macfadyen, (Succession)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior Attrice in una Serie Drammatica

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Miglior Cast in una Serie Commedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Miglior Attore in una Serie Commedia

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Bill Hader (Barry)

Ebon Moss-Bacharach (The Bear)

Jason Sudeikis, (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior Attrice in una Serie Commedia

Alex Borstein (La Fantastica Signora Maisel)

Rachel Brosnahan (La Fantastica Signora Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior Attore in un Film Tv o in una Miniserie

Matt Bomer (Compagni di Viaggio)

Jon Hamm (Fargo)

David Oyelowo, (Lawmen - La Storia di Bass Reeves

Tony Shaloub (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie)

Steven Yeun (Lo Scontro)

Miglior Attrice in un Film Tv o in una Miniserie

Uzo Aduba (Painkiller)

Kathryn Hahn (Le Piccole Cose della Vita)

Brie Larson (Lezioni di Chimica)

Bel Powley (A Small Light)

Ali Wong (Lo Scontro)

Miglior Gruppo di Stuntmen in una Serie

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian

In attesa che arrivi il 24 febbraio 2024 per scoprire quali saranno i vincitori delle cinquine presentate vi lasciamo alle cinque grandi serie senza premi dopo la prima serata degli Emmy Awards 2024.