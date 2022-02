SAG Awards 2022, Squid Game fa la storia: la lista completa dei vincitori

Nella notte italiana sono avvenute le premiazioni dei SAG Awards, gli ambitissimi premi assegnati annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Scopriamo dunque la lista completa dei vincitori per per la sezione serie TV.

Migliore attore in un film televisivo o mini-serie

Michael Keaton - Dopesick - Dichiarazione di dipendenza (Dopesick)

Murray Bartlett - The White Lotus

Oscar Isaac - Scene da un matrimonio (Scenes from a Marriage)

Ewan McGregor - Halston

Evan Peters - Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Migliore attrice in un film televisivo o mini-serie

Kate Winslet - Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Cynthia Erivo - Genius

Margaret Qualley - Maid

Jean Smart - Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Migliore attore in una serie drammatica

Lee Jung-jae - Squid Game

Brian Cox - Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Jeremy Strong - Succession

Migliore attrice in una serie drammatica

Jung Ho-yeon - Squid Game

Jennifer Aniston – The Morning Show

Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale

Sarah Snook - Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

Migliore attore in una serie commedia

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Michael Douglas - Il metodo Kominsky (The Kominsky Method)

Brett Goldstein - Ted Lasso

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Migliore attrice in una serie commedia

Jean Smart - Hacks

Elle Fanning - The Great

Sandra Oh - La direttrice (The Chair)

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Miglior cast in una serie drammatica

Succession

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Squid Game

Yellowstone

Miglior cast in una serie commedia

Ted Lasso

The Great

Hacks

Il metodo Kominsky (The Kominsky Method)

Only Murders in the Building

Migliori controfigure televisive

Squid Game

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Come potete vedere voi stessi, hanno trionfato Squid Game, Ted Lasso e Succession. In particolare la serie coreana è entrata nella storia portando a casa ben 3 statuette. Nessuna serie asiatica era riuscita fin qui ad arrivare così lontano. Il regista di Squid Game era entusiasta per la nomination ai SAG, ma mai avrebbe potuto immaginare che il suo show distopico sarebbe potuto arrivare tanto lontano.

Voi cosa ne pensate di questa lista di vincitori? Ditecelo nei commenti.