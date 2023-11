SAG, Matthew Modine di Stranger Things è contro l'accordo: ecco perché non firmerà

Matthew Modine è l'ultimo attore a dichiararsi contrario al nuovo accordo SAG-AFTRA, raggiunto dopo lo sciopero durato oltre 100 giorni e terminato solo poche settimane fa. In una lunga dichiarazione pubblicata sui social media, intitolata "Quando il consenso non è consensuale", l'interprete di Stranger Things e Full Metal Jacket ha detto la sua.

Modine ha scritto un ampio resoconto sui motivi per cui voterà "No" al nuovo accordo ottenuto dal sindacato e gli studios. Una disposizione importante dell'intero accordo è quella che Modine ha contestato, ovvero la possibilità per gli studios di utilizzare l'intelligenza artificiale per ricreare gli interpreti sia visivamente che con la voce.

"Sebbene siano stati raggiunti dei miglioramenti e vantaggi, non voterò per ratificare il contratto. I membri devono votare secondo coscienza. Non posso approvare un contratto che compromette l'indipendenza e il futuro finanziario degli artisti. In qualità di membro del Consiglio nazionale, è moralmente obbligatorio stare al fianco e fornire protezione ai colleghi. Soprattutto quelli che sono all'inizio della loro carriera, quelli che non sono in grado di difendere se stessi e, in questo caso, la loro identità, la loro voce e la loro fisicità, da una tecnologia che nessuno ancora comprende appieno".

"Richiede un avvertimento ai membri che dice di non acconsentire alle condizioni di lavoro definite dai termini di questo contratto. Acconsentire a questi termini è una pre-negoziazione che prenderà il controllo del futuro finanziario e creativo di ogni membro lavoratore della SAG-AFTRA. Accettare il consenso sarebbe una resa... Accettare il consenso significherebbe dare contrattualmente il via libera ai nostri datori di lavoro per catturare e ricostruire digitalmente la nostra fisicità e la nostra voce utilizzando l'intelligenza artificiale. Una volta raccolte queste informazioni, un membro può essere rigenerato quando e come il titolare del contratto sceglie per sempre".

Modine ha poi citato un recente episodio di 60 Minutes in cui Geoffrey Hinton, noto come "il padrino dell'intelligenza artificiale", ha lanciato un monito sull'uso di quest'ultima che potrebbe sostituire un'intera classe di persone. Ha poi definito "un patto faustiano" il consenso dato dagli attori per l'utilizzo delle loro sembianze fisiche e vocali, aggiungendo che se questo contratto venisse approvato, qualsiasi accordo futuro potrebbe comportare l'obbligo per i membri di accettare l'uso dell'IA per ricrearli come "condizione di impiego".

L'attore, quindi, ha concluso: "Dobbiamo continuare a chiedere la partecipazione finanziaria al lavoro che creiamo collettivamente. Tornare nella sala delle trattative e continuare a lavorare sulle questioni relative all'IA e al consenso non nega né smantella i vantaggi che il contratto ora offre. Tornare nella sala delle trattative con uno sforzo sincero per proteggere ulteriormente i membri e per interpretare più accuratamente le regole del 'consenso' e gli usi dell'IA è il passo successivo necessario che dobbiamo fare."