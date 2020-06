Da Saga a Wolverine: i fumetti che vorremmo vedere in TV

Dopo l'esplosione dei cinecomic sul grande schermo, i titoli tratti dai fumetti hanno iniziato a popolare i network e ora anche i cataloghi dei servizi streaming. In attesa di mettere gli occhi sugli show più attesi, come quelli targati Marvel e DC, vediamo insieme una lista di fumetti e personaggi che in futuro potrebbero approdare in TV.

Ecco i titoli suggeriti da Comicbookmovie:

SAGA

Il fumetto fantasy/sci-fi di Brian K. Vaughan e Fiona Staples segue Alana e Marko, una coppia di alieni che diserta le proprie fazioni di guerra per prendersi cura della loro neonata figlia, Hazel, lontano dagli scontri tra il pianeta Landfall e il suo satellite Wreath. Nonostante alcuni rumor, al momento non ci sono notizie concrete sull'arrivo di un possibile adattamento di Saga.

ZATANNA

Già apparsa in alcuni episodi di Smallville, la maga supereroina potrebbe trovare finalmente spazio nell'attesa serie della Justice League Dark targata HBO Max e prodotto da J.J. Abrams. Per chi non la conoscesse, Satana è una potente maga capace di modellare la realtà a proprio piacimento.

MPH

Ambientata a Detroit come una rilettura dei poter di Flash, MPH potrebbe arrivare sul piccolo schermo grazie all'accordo tra Mark Millar e Netflix, che nei prossimi anni svilupperà diversi show del Millarworld. Tuttavia, al momento MPH non rientra tra i titoli annunciati del colosso dello streaming.

X-FACTOR INVESTIGATIONS

Passando alla Marvel, ora che i diritti dei mutanti sono tornati alla Disney potremo finalmente vedere un adattamento del gruppo formato tra gli altri da Multiple Man, Siryn, Wolfsbane, Polaris e Strong Man in una potenziale serie umoristica dalle tinte noir.

DEATHSTROKE

Con il DCEU che - almeno per il momento - ha preso una svolta diversa rispetto a quella programmata da Zack Snyder, Slade Wilon (così come altri villain dell'Universo DC) potrebbe diventare il protagonista, per esempio, di una delle miniserie HBO Max ad alto budget a cui sta lavorando Warner Bros.

WOLVERINE

È probabile che i Marvel Studios stiano programmando il ritorno degli X-Men per il grande schermo, ma vista l'importanza che avrà Disney+ nell'economia del franchise nulla ci vieta di sognare: e se il rilancio di Wolverine avvenisse attraverso una serie a lui dedicata? Rappresenterebbe senza dubbio un'ottima occasione per esplorare il personaggio, amatissimo anche dal grande pubblico, a 360 gradi.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altro fumetto/personaggio da portare in TV? Fatecelo sapere nei commenti.