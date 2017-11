Saïd Taghmaoui, già visto in Wonder Woman, non sarà in Legion 2

La seconda stagione della serie sul potentissimo Legion , il mutante figlio di Charles Xavier interpretato da, non vedrà nel cast il ritorno di

La notizia l'ha data lo stesso attore affidandosi a un post via social nel quale però, annuncia una sorpresa che dovrebbe arrivare a breve e che lo riguarda.

Oltre al post di Saïd Taghmaoui, anche Variety ha riportato la notizia dell'uscita dell'attore da Legion 2, drama in onda su FX. Il suo ruolo era quello di Amahl Farouk, a.k.a. the Shadow King, il grande villain della prima stagione, tuttavia il suo personaggio subirà un recasting. La ragione del suo abbandono deve ancora essere rivelata ma l'attore ha comunque usato Twitter per comunicarlo ai fan in prima persona.

Ecco la caption:



"✔

@SaidTaghmaoui

Alla fine non sarò in Legion, ma una grossa sorpresa sta per arrivare."

Nel cast di Legion: Dan Stevens nei panni di David Haller, Rachel Keller nei panni di Syd Barrett, Jean Smart nei panni di Melanie Bird, Aubrey Plaza nei panni di Lenny Busker, Jeremie Harris nei panni di Ptonomy Wallace, Amber Midthunder nei panni di Kerry Loudermilk, Bill Irwin nei panni di Cary Loudermilk, Katie Aselton nei panni di Amy Haller e Jemaine Clement nei panni di Oliver Bird.