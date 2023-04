Saint X, trailer e poster per la nuova serie di Disney+ con Alycia Debnam-Carey

Dopo il trailer del nuovo film Carter, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso in questi minuti il filmato promozionale del dramma psicologico Saint X, tratto dall'omonimo romanzo best-seller di Alexis Schaitkin, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 7 giugno.

Saint X è raccontata attraverso molteplici linee temporali e prospettive, ed esplora il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un'idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.

Leila Gerstein (The Handmaid's Tale) è sceneggiatrice ed executive producer insieme a Dee Rees (MUDBOUND), regista ed executive producer della serie composta da otto episodi. Anche Stephen Williams (Watchmen) sarà executive producer al fianco di David Levine e Zack Hayden per Anonymous Content, oltre a Aubrey Graham alias Drake, Adel "Future" Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment (Euphoria), Alexis Schaitkin e Steve Pearlman (C'era una volta). Saint X è una produzione ABC Signature, interpretata da Alycia Debnam-Carey di Fear The Walking Dead, insieme a Josh Bonzie, West Duchovny, Jayden Elijah, Bre Francis, Kenlee Anaya Townsend, Betsy Brandt e Michael Park.

