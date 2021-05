La Salernitana torna in Serie A: Lotito è costretto a vendere, ecco perché

Grazie alla vittoria sul Pescara nell'ultima giornata della Serie B, la Salernitana ha ottenuto la promozione nella massima divisione, da cui mancava dalla stagione 1998-99. Per i tifosi campani è il momento dei festeggiamenti, ma sul club granata incombe ora l'obbligo di cambiare proprietà, pena una possibile, clamorosa esclusione.

Le norme della Federcalcio prevedono infatti che a uno stesso soggetto non sia consentito possedere due società nella stessa categoria. Claudio Lotito, oltre a essere il patron della Salernitana, è anche proprietario della Lazio. Finché le due squadre giocavano rispettivamente in Serie B e in Serie A non c'era problema, ma dal momento che nel prossimo campionato si affronteranno direttamente è arrivato il momento, per il presidente biancoceleste, di cederne una.

"Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all'art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consente le partecipazioni in più società a livello professionistico" ha commentato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. "Il presidente Lotito ha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri alla Salernitana per questo storico traguardo, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato."

A questo punto Lotito ha a disposizione 30 giorni per vendere la Salernitana. Tra gli avversari dei granata in Serie A ci saranno la Juventus, che nonostante la batosta col Milan ha confermato Pirlo in panchina, e la Roma, che ha appena ingaggiato lo Special One Mourinho.