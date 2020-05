Salmo annuncia la sua prima serie tv con Sky: ecco il teaser di Blocco 181

Dopo aver conquistato il secondo posto nella classifica Spotify 2019, Salmo si prepara a debuttare anche nel mondo televisivo con Blocco 181.

Sarà infatti produttore creativo, musicale, supervisore del progetto, nel quale avrà inoltre un ruolo da attore. La serie sarà una produzione originale Sky, e sono già stati resi noti i primi dettagli al riguardo:

"Sarà una produzione in house ambientata tra le comunità multietniche della periferia di Milano e avrà al centro del racconto una storia di amore, conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere".

Per l'occasione è stato pubblicato anche il teaser trailer di Blocco 181, che permette di farsi un'idea dell'atmosfera generale, sebbene la lavorazione sia ancora nella fase embrionale. Il rapper ha dichiarato di aver sempre cercato di superare i rigidi schemi che separano i generi della musica e dell'arte in generale: "Con questa serie vorrei continuare ad andare oltre, anche nel racconto della periferia, mostrandola per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c’è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione".

Possiamo quindi aspettarci di vedere trasposte su schermo le tematiche toccate da Salmo nei suoi brani, con una particolare attenzione alle difficili dinamiche sociali della periferia milanese. Cosa ne pensate della serie? Potrebbe essere un esperimento interessante? Per il momento il progetto è ancora in fase di scrittura e le riprese inizieranno nel 2021.