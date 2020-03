Salta la Coppa Italia, raddoppia Don Matteo 12: di nuovo in onda domani sera!

La decisione della Lega Calcio di rinviare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter e Juventus contro Milan ha stravolto i piani non solo delle quattro società, ma anche il palinsesto della Rai che come previsto dagli accordi avrebbe dovuto trasmettere le due partite. La TV di Viale Mazzini però è già corsa ai ripari.

Questa sera, al posto del match dell'Allianz Stadium, sarà trasmesso su Rai 1 Pretty Woman, l'iconico film con Richard Gere e Julia Roberts.

Domani sera, giovedì 5 Marzo, in sostituzione della partita dello Stadio San Paolo, invece, la TV pubblica trasmetterà l'ottava puntata della dodicesima puntata di Don Matteo.

Di seguito la trama ufficiale: "una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L'accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Lu iana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che, a causa di una "piccola bugia", è convinta che Nino sia un sacerdote".

Don Matteo 12 quindi torna a pochi giorni di distanza dall'ultima puntata che ha visto la partecipazione di Elena Sofia Ricci. L'episodio, ovviamente, potrà essere visto anche su RaiPlay.