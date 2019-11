Salutiamo i Runaways, la terza stagione sarà l'ultima per la serie di Hulu

La piattaforma streaming Hulu ci fa sapere con un trailer che la terza stagione di Marvel's Runaways sarà anche l'ultima. La serie non proseguirà oltre.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una buona notizia per i fan di Runaways, ovvero l'arrivo di un nuovo trailer per la terza stagione, si rivela essere in realtà una sorpresa dolceamara.

Alla fine del video che trovate anche in testa alla notizia, infatti, arriva la cattiva nuova: la terza stagione di Runaways sarà anche l'ultima.

Dopo un primo sguardo al crossover con Cloak & Dagger, la serie Marvel di Freeform anch'essa cancellata di recente, il promo ci mostra una rapida panoramica di quello che vedremo negli episodi di Runaways in arrivo il 13 dicembre, incluso il nuovo villain interpretato da Elizabeth Hurley, Morgan le Fay.

Con la nomina di Kevin Feige a Chief Creative Officer di tutti prodotti Marvel, inclusa la divisione di Marvel Television, e il probabile addio di Jeph Loeb, Presidente di Marvel TV, combinati anche al lancio di Disney+ e delle nuove serie del Marvel Cinematic Universe strettamente connesse con i film, una mossa del genere non arriva certo come fulmine a ciel sereno.

Vedremo come andranno a finire le vicende dei protagonisti di Runways, e se il finale porterà a conclusione in maniera soddisfacente l'attuale ciclo narrativo.