Il salvataggio di Grogu in The Mandalorian era già stato predetto da un fan

La quarta puntata di The Mandalorian 3ha finalmente svelato qualche dettaglio in più su Grogu, tornando indietro nel tempo al suo salvataggio per mano di Kelleran Beq.

I dettagli del salvataggio di Grogu ci conducono verso il tempio Jedi che è anche un bellissimo easter egg della puntata 3x04. Qui c'è Kelleran Beq che prende in mano la situazione (per il bene di Grogu).

Il ritorno di Ahmed Best, già volto di Jar Jar Binks nella trilogia prequel, ha sconvolto i fan ma non troppo. Pare che su Twitter un utente avesse predetto il ruolo decisivo di Beq già due anni fa.

Keldorjedii ha pubblicato un tweet in cui suggeriva che Kelleran Beq avrebbe potuto salvare Grogu dall'Ordine 66. Nel lontano 2021 tale affermazione sembrava molto lontana dalla realtà in quanto Best non aveva ricevuto particolari elogi come Jar Jar Binks. E dunque sembrava altamente improbabile il ritorno dell'attore all'interno dell'Universo di Star Wars.



La teoria però, è stata appoggiata dagli altri utenti che hanno definito questa ipotesi come uno dei modi migliori per tornare nel franchise.



Ebbene, quando il quarto episodio del terzo capitolo di The Mandalorian è andato in onda, i fan sono tornati sotto quel tweet: come è stato possibile che la teoria si fosse realizzata? Di contro i fan credono che gli autori di Il Trovatello, abbiamo visto il tweet in quanto taggati nel post e ne abbiano "rubato" l'idea. Non sapremo mai come sono andate davvero le cose, ma ciò che è certo è che grazie al suo gesto eroico Kelleran Beq ha acquisito una grande popolarità.



