Salvatore Esposito: 10 curiosità che non sapevate sulla star di Gomorra

Gennaro Savastano è un nome che incute timore a tutti i fan di Gomorra, eppure l'attore che lo interpreta, Salvatore Esposito, è completamente diverso dal suo personaggio. Per conoscerlo meglio, ecco dieci curiosità che lo riguardano:

Le origini napoletane: nessun accento finto studiato a tavolino, Salvatore è nato e cresciuto a Napoli e qui ha mosso i primi passi nel mondo del cinema, studiando presso l'Accademia di Teatro Beatrice Bracco e alla Scuola di Cinema di Napoli.

e qui ha mosso i primi passi nel mondo del cinema, studiando presso l'Accademia di Teatro Beatrice Bracco e alla Scuola di Cinema di Napoli. Lo strano provino per Gomorra : in realtà l'attore era legato al casting della serie, ma per un altro motivo. Aveva il compito di distribuire i copioni agli aspiranti attori (più di mille!), di dare loro le battute e di collaborare con la produzione. Alla fine pensarono però di farlo provare nella parte di Gennaro e fu subito amore.

: in realtà l'attore era legato al casting della serie, ma per un altro motivo. Aveva il compito di distribuire i copioni agli aspiranti attori (più di mille!), di dare loro le battute e di collaborare con la produzione. Alla fine pensarono però di farlo provare nella parte di Gennaro e fu subito amore. Pallanuoto: da bambino praticava questo sport, e forse è proprio per questo che è riuscito ad ottenere un certo fisico.

Fargo 4 : Esposito è entrato di prepotenza nel cast della quarta stagione di Fargo, e potremo quindi vederlo alle prese con una produzione americana di spessore, che mira a raggiungere i livelli delle splendide stagioni precedenti.

: Esposito è entrato di prepotenza nel cast della quarta stagione di Fargo, e potremo quindi vederlo alle prese con una produzione americana di spessore, che mira a raggiungere i livelli delle splendide stagioni precedenti. L'amicizia con Marco D'Amore : l'interprete di Ciro è un suo grande amico e i due sono sempre in vena di scherzi. Durante la quarantena hanno dato vita ad una serie di dirette esilaranti, in cui allietavano il pubblico prendendosi in giro a vicenda.

: l'interprete di Ciro è un suo grande amico e i due sono sempre in vena di scherzi. Durante la quarantena hanno dato vita ad una serie di dirette esilaranti, in cui allietavano il pubblico prendendosi in giro a vicenda. Durante le riprese di Gomorra ha perso 20 chili : come i fan ricorderanno bene, il Genny di ritorno dall'Honduras è molto diverso dal ragazzo un po' insicuro delle prime puntate, e l'attore ha dovuto rendere la trasformazione anche dal punto di vista fisico.

: come i fan ricorderanno bene, il Genny di ritorno dall'Honduras è molto diverso dal ragazzo un po' insicuro delle prime puntate, e l'attore ha dovuto rendere la trasformazione anche dal punto di vista fisico. Ha scritto un libro , intitolato Non volevo diventare un boss: come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra, nel quale racconta gli aspetti più difficili della sua infanzia e del suo riscatto con la serie.

, intitolato Non volevo diventare un boss: come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra, nel quale racconta gli aspetti più difficili della sua infanzia e del suo riscatto con la serie. È entrato in contatto con molte celebrità internazionali (come Ellen Pompeo), che hanno amato la sua interpretazione nella serie e hanno voluto contattarlo per discutere con lui in amicizia.

(come Ellen Pompeo), che hanno amato la sua interpretazione nella serie e hanno voluto contattarlo per discutere con lui in amicizia. È stato vittima di un incidente che l'ha costretto in un letto d'ospedale, ma fortunatamente niente di troppo grave. Ha voluto ringraziare i followers e i dottori che l'hanno curato.

La diretta con Everyeye: sì, Salvatore Esposito ha partecipato ad una live incentrata su The Last of Us Parte 2, nella quale ha avuto modo di parlare del gioco e della sua passione per i videogiochi in generale. Vi consigliamo ovviamente di recuperarla!

Per chi non sta più nella pelle e vuole rivederlo in azione il più presto possibile, ecco tutte le novità su Gomorra 5, il gran finale.