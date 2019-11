Salvatore Esposito annuncia il ritorno del Ciro di Marco D'Amore in Gomorra 5

Con l'uscita del nuovo trailer ufficiale de L'Immortale scritto, diretto e interpretato da Marco D'Amore, dedicato alla storia del suo Ciro De Marzo, era abbastanza chiaro che il suo personaggio fosse sorprendentemente sopravvissuto agli eventi della terza stagione di Gomorra, e adesso c'è infatti l'ufficialità.

Accompagnando una foto con l'amico D'Amore, entrambi sorridenti e simulando dei baci, Esposito ha dato il grande annuncio: Ciro è ancora vivo e tornerà nei nuovi episodi della quinta e attesissima stagione di Gomorra su Sky Atlantic, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Molto probabilmente scopriremo ne L'Immortale come il personaggio sia riuscito a sopravvivere e riemergere dalle acque del golfo di Napoli.



Dice Esposito che nel corso delle riprese della prima stagione di Gomorra, "Makketiello cercava sempre di baciarlo", e adesso esce L'Immortale nelle sale che funzionerà "da ponte tra gli eventi di Gomorra 4 e Gomorra 5", dove - annuncia finalmente - "tornerà anche Makketiello". Chissà se gli darà ancora tutti quei baci.



Comunque siamo davvero felici che un attore e regista tanto talentuoso e dotato come D'Amore torni in un progetto importante come Gomorra. L'augurio è che il suo ritorno non sia forzato ma funzionale all'impianto narrativo dei nuovi episodi, ma l'idea è che fosse già programmato da un bel po' di tempo.