Salvatore Esposito, l'ex di Gomorra sarà Piedone in una serie Sky: 'Bud Spencer mio idolo'

Salvatore Esposito, l'ex interprete di Genny Savastano in Gomorra, è stato scelto per interpretare il ruolo di Piedone che fu di Bud Spencer nella serie Sky Studios annunciata nel corso della cerimonia di presentazione del nuovo corso della Titanus, la celebre società fondata nel 1904.

"Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe visto in chiave moderna, che proteggeva sempre i più deboli dai soprusi. Non tradirlo significa avere rispetto di quello che è stato il prodotto e il linguaggio dell'epoca non svilendone racconto e qualità", ha detto l'attore che è annoverato in questo progetto anche nelle vesti di di autore, al fianco di Peppe Fiore.

Proprio nel corso del 2023 si celebrerà il 50esimo anniversario della tetralogia di Piedone che portato al successo la storia del Commissario Rizzo, un personaggio fuori dagli schemi dagli atteggiamenti pratici e spicci, che con il suo fiuto infallibile riesce a risolvere i casi più impensabili.

Non si hanno ancora molte informazioni su questa serie che riporterà in auge questo iconico personaggio interpretato da Bud Spencer ma come chiarito nella presentazione, l'obiettivo è quello di rendere omaggio a questa saga che ha conquistato il pubblico per svariate generazioni.

Qualche tempo fa tra l'altro, abbiamo raccolto alcune curiosità su Bud Spencer, l'attore a cui Salvatore Esposito non potrà fare almeno di rifarsi per questa serie. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.