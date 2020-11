Salvatore Esposito: guida completa alla carriera del protagonista di Gomorra

Il 2020, nonostante i brutti momenti, sarà di certo da ricordare per uno degli attori più interessanti degli ultimi anni, ovvero Salvatore Esposito: dopo aver commentato il ritorno sul set per Gomorra 5, l'attore infatti può vantare la sua presenza nell'importantissima quarta stagione di Fargo in uscita in Italia il 16 novembre.

Per conoscere meglio l'attore, quindi, oggi abbiamo deciso di dedicargli un intero approfondimento, una vera e propria "guida" alla sua biografia e carriera, nell'attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro.

Partiamo dall'inizio. Salvatore Esposito nasce a Mugnano di Napoli, il 2 febbraio 1986, coltivando sin dalla giovane età la passione per il cinema e per la recitazione. Per inseguire il proprio sogno, quindi, decide di trasferirsi a Roma, dove nel 2013 otterrà la sua prima parte nella serie televisiva Il clan dei camorristi, in onda su Canale 5 solamente per una stagione.

È però ovviamente con Gomorra, uscita a partire dal 2014, che l'attore ottiene la consacrazione al grande pubblico: il personaggio di Gennaro "Genny" Savastano diventa iconico, non solo per i fan della serie, e le doti di Esposito non passano di certo inosservate, passando in breve tempo anche dalla televisione al grande schermo.

Al 2015, infatti, risalgono le sue prime importanti partecipazioni cinematografiche: dopo aver preso parte al film La dolce arte di esistere, Esposito recita al fianco di Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli nel film capolavoro di Gabriele Mainetti Lo chiamavano Jeeg Robot. Il suo successo al cinema continua, recitando in film come Zeta - Una storia hip-hop, il bellissimo Veleno di Diego Olivares, e altre pellicole come AFMV - Addio fottuti musi verdi del 2017 e Puoi baciare lo sposo del 2018.

Il primo ruolo da protagonista in un lungometraggio non tarda ad arrivare, quando nel 2019 interpreta il personaggio di Giorgio Pollini nel film del 2019 L'eroe, per la regia di Cristiano Anania. E mentre la fama in Gomorra cresce, Esposito partecipa anche al film tratto dall'omonima serie L'immortale del 2019. per la splendida regia dell'amico e collega Marco D'Amore.

Infine, come già ricordato, l'attore ha anche partecipato alla quarta stagione di Fargo, prossima all'uscita su Sky Atlantic. Per la quinta e ultima stagione di Gomorra, invece, dovremo aspettare ancora.

