Salvatore Esposito e Marco D'Amore, cosa faranno dopo Gomorra? La risposta è esilarante

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Gomorra si concluderà con la stagione 5. I due protagonisti, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, avevano già commentato sui canali social l'imminente conclusione dello show, ma dopo i commenti ufficiali di rito adesso è la volta, anche per sdrammatizzare un po', di un video semiserio.

Cosa faranno dopo Gomorra 5 i due attori resi celebri dai personaggi di Genny Savastano e Ciro Di Marzio? C'è da scommettere che il lavoro ai due non mancherà di certo. Salvatore Esposito, per esempio, ha già raggiunto uno status di attore internazionale, come testimonia la sua presenza nel cast di Fargo, mentre Marco D'Amore ha dimostrato di potersi cimentare da entrambi i lati della macchina da presa, debuttando come regista in un lungometraggio proprio in L'Immortale, film spin-off e anello di congiunzione tra le stagioni 4 e 5 di Gomorra.

Nel video apparso qualche giorno fa su Facebook, però, i due attori, amici nella vita reale, scherzano sul loro futuro. "E che facciamo adesso?" si chiede preoccupato l'interprete di Genny. "Non lo so, apriamoci una pizzeria" propone Marco D'Amore. A questo punto Salvatore Esposito ribatte con l'idea di un chioschetto di taralli, accettando come piano B l'idea del collega di sfornare pizze.

Il video è visibile anche in calce alla notizia. In attesa della quinta e ultima stagione di Gomorra, intanto, ecco 5 buoni motivi per rivedere la serie.