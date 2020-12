Salvatore Esposito, nuovo look per la star di Gomorra nella nuova stagione di Fargo

Per anni l'abbiamo visto nel ruolo di Genny Savastano in Gomorra - La serie. L'evoluzione da ragazzino protetto e viziato a sanguinoso boss della camorra del personaggio interpretato da Salvatore Esposito si percepiva anche dai suoi cambi di look, ma nella quarta stagione di Fargo l'attore napoletano appare ulteriormente trasformato.

Nella serie antologica che prende spunto dall'omonimo film dei fratelli Coen, Salvatore Esposito interpreta Gaetano Fadda, che arriva dall'Italia in aiuto del fratello Josto (Jason Schwartzman) in nome della famiglia. Chi ha visto i nuovi episodi in tv sa di cosa parliamo, ma una nuova immagine pubblicata dallo stesso Esposito su Instagram rende bene l'idea.

La foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, è in un bianco e nero "d'epoca" e mostra l'attore di Gomorra sul set di Fargo in compagnia del collega Jack Huston, definito "un caro amico e grande attore". I baffetti e la camicia sbottonata gli danno l'aria da "gangster italiano" secondo i canoni del cinema e della televisione d'oltreoceano.

"Grazie amico mio!" risponde in un commento Huston. "Lavorare con te è stato incredibilmente speciale, sei un talento straordinario! Non vedo l'ora di rivederti, fratello!"

Salvatore Esposito sarà tra i protagonisti della stagione finale di Gomorra. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su Fargo 4, serie che presenta un importante cameo nel finale di stagione.