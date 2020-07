Salvatore Esposito: la star di Gomorra in ospedale, ecco cos'è successo

I fan di Gomorra nelle ultime ore si sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Salvatore Esposito alias Genny Savastano, che ha subito una complessa operazione alla gamba. L'attore dal letto dell'ospedale in cui si trova, ci ha tenuto ha rassicurare tutto il pubblico sulle sue condizioni di salute.

Per farlo, ha pubblicato un post su Instagram in cui ringrazia anche il personale medico che è stato al suo fianco in un momento tanto difficile che lo ha coccolato come un re:

"Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!!"

Salvatore Esposito ha subito un intervento alla rotula e, come è possibile vedere nella foto presenta la gamba interamente fasciata. Non sono mancati i commenti ironici da parte dei fan della serie che hanno chiamato in causa Ciro interpretato da Marco D'Amore per spiegare l'accaduto o altri ipotetici malavitosi:

"Ciro ti ha sparato di nuovo?”; “L’importante è che stai bene e sei in buone mani”; “Chi è stato? Totor Mascherin? Pepp l’ Amuchina? Giuovann guant e’ lattice?”; “Primm Gennar adda ascí dalla sala operativa, po vrimm o riest”… “Cirú piens c tu, chiamm l’avvocat".

Salvatore Esposito avrà tutto il tempo necessario per riprendersi. Sappiamo infatti ormai che Gomorra 5 non vedrà la luce prima del 2021. Se volete ripassare un po' gli avvenimenti della scorsa stagione, date un'occhiata alla nostra recensione di Gomorra 4.