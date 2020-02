Sam e Bucky tornano in azione nella sinossi ufficiale di Falcon and The Winter Soldier

Il Super Bowl ha fatto un grande regalo a tutti i fan dell'universo Marvel: è stato possibile infatti dare un primo sguardo al teaser di Falcon and The Winter Soldier e di tutte le altre serie sui supereroi presenti nel catalogo di Disney+. Adesso invece scopriamo la sinossi ufficiale dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Nel corso delle puntate scopriremo quali sono state le conseguenze delle vicende andate in onda durante Avengers: Endgame, in cui Steve Rogers ha deciso di ritirarsi e di consegnare il suo famoso scudo al suo aiutante Sam Wilson. Ecco quindi la trama della prima stagione dello show: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier dovranno cimentarsi in una missione che metterà a dura prova le loro abilità e la loro pazienza, nella serie di Marvel Studios intitolata Falcon and The Winter Soldier". Scopriamo inoltre che alla regia sarà presente Kari Skogland, mentre la sceneggiatura è opera di Malcolm Spellman.

Gli episodi saranno disponibili nel catalogo di Disney+ a partire dal prossimo autunno. Secondo varie indiscrezioni nel corso delle sei puntate vedremo i due protagonisti affrontare anche Helmut Zemo, interpretato da Daniel Bruhl, anche se per ora il suo ruolo all'interno della trama della serie non è stato confermato.

Infine vi segnaliamo le ultime foto scattate sul set di Falcon and The Winter Soldier, che ci mostrano il personaggio di US Agent, anche lui futuro avversario di Bucky e Sam.