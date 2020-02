Sam e Dean ritroveranno un loro alleato nel prossimo episodio di Supernatural

Mentre lo showrunner di Supernatural anticipa l'arrivo di sorprese, i fan della longeva serie aspettano la ripresa della messa in onda della seconda parte della quindicesima stagione. Nel frattempo The CW ha voluto condividere la sinossi ufficiale della prossima puntata.

Scopriamo così che si intitolerà "Galaxy Brain", alla regia troviamo Richard Speight, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Meredith Glynn e Robert Berens: "Kim Rhodes ritorna nella parte dello sceriffo Jody Mills. Sam e Dean rispondono ad una richiesta di aiuto e si dirigono insieme a Castiel, Jack e Cody ad aiutare una missione di salvataggio disperata. Billie stupisce tutti quanti con un'inaspettata visita al bunker".

La stagione finale della serie vede i due celebri fratelli in una lotta contro l'incarnazione di Dio, Chuck, in quella che si preannuncia come la loro sfida più difficile. Nel corso delle puntate assisteremo al ritorno di alcuni dei personaggi più famosi della serie, mentre altri saranno costretti a soccombere di fronte al potere del loro avversario. Le puntate inedite andranno in onda a partire dal prossimo 16 marzo, se non lo avete ancora fatto vi segnaliamo le nostre prime impressioni sulla stagione 15 di Supernatural, in attesa della nostra recensione degli episodi conclusivi della storia di Sam e Dean Winchester.