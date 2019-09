Sam e Dean Winchester nella prima immagine ufficiale dell'ultima stagione di Supernatural

È grazie al puntualissimo First Look di Entertainment Weekly che possiamo mostrarvi una prima immagine ufficiale dell'attesa quindicesima stagione di Supernatural, l'ultima per la serie targata CW con protagonisti gli amati Jensen Ackles e Jared Padalecki nei panni dei fratelli Dean e Sam Winchester.

E nell'immagine diffuso dal magazine vediamo proprio Sam e Dean immortalati in uno scatto che li ritrae nel mentre di un'indagine soprannaturale nel bel mezzo di una foresta, concentrati su di un'auto rossa abbandonata in mezzo alla strada per chissà quale motivo. Forse l'immagine è tratta da uno degli episodi centrali e di trama orizzontale del progetto o probabilmente da una puntata "procedural", ma fatto sta che per i fan è davvero un piacere rivedere i due protagonisti insieme.



In passato Jensen Ackles ha spiegato che il finale di Supernatural "sarà soddisfacente per gli appassionati, sia in termini di qualità che di qualità rispetto alla quantità - di storia e di episodi". L'attore ha promesso che regaleranno ai fan "qualcosa di sincero e significativo, di più apprezzabile e interessante di esplosioni o produzioni più acrobatiche". Tutto riguarderà la profondità "della storia e dei personaggi e di come questi due elementi si sposino insieme".



La première della quindicesima e ultima stagione di Supernatural andrà in onda in America sulla CW il prossimo 10 ottobre.