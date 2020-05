Sam Lloyd è morto: addio all'avvocato Ted di Scrubs

È Variety a dare la triste notizia che Sam Lloyd, attore noto soprattuto per aver interpretato l'avvocato Ted Buckland nella serie Scrubs, è morto questa notte all'età di 56 anni.

All'attore, nipote di Christopher Lloyd, era stato diagnosticato un tumore insperabile al cervello solo poche settimane dopo che la moglie, Vanessa, aveva dato alla luce la loro prima bambina.

Durante i suoi trent'anni di carriera nel panorama televisivo, Lloyd ha partecipato anche a show quali Desperate Housewives, Seinfeld, Modern Family, The West Wing, Cougar Town, Malcolm in the Middle e Shameless. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, l'attore è apparso in Flubber - Un professore tra le nuove, Galaxy Quest, Distruggete Los Angeles e Come ti ammazzo l'ex.

"Oggi sto pensando molto a Sam Lloyd. (Ted). Era avvero una persona dolce e gentile. Mancherà a molti" ha scritto su Twitter Bill Lawrence, creatore di Scrubs.

Ha voluto ricordare l'ex collega anche Zach Braff: "Che possa riposare in pace uno degli attori più divertenti con il quale abbia avuto la gioia di lavorare. Sam Lloyd mi faceva ridere e mi faceva uscire dal personaggio ogni volta che giravamo una scena insieme. Non sarebbe potuta essere una persona più gentile. Non smetterò mai di apprezzare il tempo che abbiamo passato insieme, Sammy."