Sam Raimi su 50 States of Terror: racchiuderà tutto il terrore delle legende metropolitane

Il celebre regista Sam Raimi, che ha recentemente confermato la sua regia per Doctor Strange 2 torna a parlare della sua più recente 50 States of Terror, serie targata Quibi che esplorerà i lati più oscuri ed agghiaccianti delle legende metropolitane americane.

In una recente intervista ha infatti raccontato dell'avanzamento dei lavori e dell'approccio che lui e il suo team hanno usato per la realizzazione dei 9 episodi che comporranno la prima stagione:

"La vera sfida è lavorare ad un format che ha delle precise scadenze televisive , come ogni altro programma: anche se questo è un nuovo genere di programma, la limitazione del tempo e delle risorse sono le stesse. Non abbiamo il budget dei grandi film, ma è stato come realizzare nove piccoli film indipendenti l'uno dall'altro. "

Ha poi continuato: Non avevamo gli stessi set come negli show televisivi e neanche gli stessi costumi per i personaggi. Ognuna di queste storie, ognuno di questi personaggi o costumi era parte di un unico e solo show di 24 minuti. Abbiamo imparato a non affidarci ad effetti visuali, ma a ritornare alle radici ci una storia narrata con semplicità. È stata sia una sfida lavorare con tempi e budget ridotti, ma sapevamo di raccontare delle ottime storie e ci siamo concentrati su quelle."

Infine ha parlato dello spirito di partecipazione che permeava il set, anticipando anche un possibile seguito per altre stagioni:

"Sembrava che ognuno venisse con un storia di questo o di quell'altro paese e ci chiedesse 'Posso raccontare una delle storie che ci raccontavamo da bambini nella mia città?'. Prima di tutto dovrà essere ben accolto su Quibi, ma se il progetto continuerà non sarà per merito mio o dei produttori, ma degli scrittori e registi che vogliono raccontare le storie [di terrore] delle loro città d'origine."