Sam Richardson, ecco quale X-Men vorrebbe interpretare la star di MODOK

Sam Richardson ha dato la voce al Gary di MODOK, la serie animata recentemente pubblicata su Hulu e dedicata allo strambo super eroe che tenta di tenere insieme le redini della sua particolarissima famiglia. L'attore però ha di recente ammesso di voler entrare a far parte del più ampio universo cinematografico Marvel.

Parlando con Variety, Richardson ha detto che gli piacerebbe interpretare Hank McCoy, la celebre Bestia ideata da Stan Lee e Jack Kirby che ha fatto la sua prima apparizione in X-Men vol. 1. A suo avviso infatti, questo personaggio ha delle somiglianze con quello che ha interpretato in Veep.

"Penso che Bestia sia come un grande Richard Splett dai capelli blu", ha detto la star di MODOK alla rivista durante il recente evento Big Screen Is Back di Los Angeles. Attualmente però, difficilmente l'MCU accoglierà gli X-Men tra le sue fila. Finora, Kevin Feige e il suo team hanno assunto Jon Watts solo per dirigere la rivisitazione dello studio del franchise dei Fantastici Quattro. Mentre Charles Xavier e la sua amata squadra sembrano non essere nei piani attuali dei Marvel Studios.

Ciò è stato evidente anche con l'incredibile trollata di WandaVision, dove Evan Peters è apparso nei panni di un finto Pietro Maximoff, creato da Agatha Harkness per controllare Scarlett Witch. In molti infatti pensavano che questo Quicksilver avesse finalmente introdotto gli X-Men nel MCU, anticipando il Multiverso.