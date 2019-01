Sam Rockwell e Michelle Williams nel primo teaser di Fosse/Verdon

Nel corso della cerimonia dei Golden Globes ha debuttato il primo teaser trailer di Fosse/Verdon, affascinante miniserie targata FX, con protagonisti il premio Oscar Sam Rockwell nei panni di Bob Fosse e Michelle Williams in quelli di Gwen Verdon. Lo show si concentrerà sul forte legame tra i due, nell'arte come nella vita.

Al centro della trama di Fosse/Verdon il leggendario coreografo Bob Fosse e la sua musa e amante Gwen Verdon.

FX riporta che la miniserie racconterà "la storia di due brillanti e complicati individui. L'amore che hanno condiviso, l'arte che hanno creato e il prezzo che hanno pagato per la ricerca della grandezza".

Lo show è co-prodotto da Lin-Manuel Miranda, star di Broadway e fra i protagonisti de Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall, al cinema in queste settimane.

Nel teaser trailer, a ritmo di musica e schiocco di dita e con luci che spaziano dal blu al rosso, si vede Michelle Williams impegnata in alcune coreografie, tra cappelli a bombetta, calze a rete e giarrettiere.

Lo showrunner di Fosse/Verdon è Steven Levenson mentre il primo episodio sarà diretto da Thomas Kail.

Bob Fosse è stato uno dei più grandi artisti del XX secolo, capace di destreggiarsi magnificamente fra teatro - nove Tony Award conquistati - e cinema, dirigendo diversi musical e raggiungendo l'apice con il meraviglioso Cabaret, uscito nel 1972 e grazie al quale vinse l'Oscar al miglior regista.

Meno conosciuta al grande pubblico è la sua musa, Gwen Verdon, figura fondamentale nella vita e nella carriera di Fosse, grazie alla quale egli costruì un proprio stile definito e riconoscibile.