Sam - Una Vita da Sassone, scoprite la prima serie Disney+ originale tedesca

Dopo l'annuncio della data di uscita di Ritrovarsi a Rye Lane, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha svelato Sam - Una vita da Sassone, la prima serie tv originale tedesca prodotta e distribuita in esclusiva dal servizio.

La serie, che debutterà il 26 aprile con tutti i sette episodi, si basa sull'incredibile storia vera di Samuel "Sam" Njankouo Meffire, il primo poliziotto nero della Germania dell’Est. L’avvincente serie segue Sam nel suo viaggio alla ricerca di un posto da chiamare casa e nella sua lotta per la giustizia contro un sistema opprimente: mostra la sua infanzia da emarginato, segnata dall’assassinio del padre, la sua rapida ascesa come figura simbolica e fenomeno mediatico della nuova Germania, e la caduta di Sam che diventa un nemico pubblico ricercato a livello internazionale.

Sam – Una vita da Sassone è la prima serie originale tedesca di Disney+ a essere lanciata sulla piattaforma streaming. Inoltre, per il 2023 sono già state annunciate le seguenti produzioni originali tedesche: la serie di documentari Farm Rebellion, il primo adattamento in serie delle avvincenti avventure giovanili di The Three !!! e l'adattamento per il grande schermo del romanzo bestseller German House.

