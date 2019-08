Per Samantha Morton The Walking Dead 10 'esplorerà l'umanità di Alpha'

Intervenuta in occasione dell'evento promozionale di anteprima, Samantha Morton afferma che la decima stagione di The Walking Dead analizzerà più da vicino l'animo dei Sussurratori, e mostrerà maggiormente l'umanità del loro leader, Alpha, il personaggio da lei interpretato.

"Sono molto emozionata all'idea che gli spettatori vedranno l'umanità di Alpha" ha detto parlando della stagione 10, "e capiranno un po' di più chi sono i Sussurratori, e perché si comportano come si comportano."

Secondo Samantha Morton, anche se si tratta di temi già trattati durante le precedenti stagioni, "si vedrà come l'apocalisse possa influire in modo diverso sulle diverse persone, e come gli istinti primordiali possano prendere il sopravvento". Inoltre, "vedere qualcosa in più da un punto di vista femminile è piuttosto importante. Ed essendo Alpha un villain femminile, sarà qualcosa di interessante da esplorare."

La showrunner Angela Kang, da parte sua, promette che la serie svelerà importanti retroscena sulle dinamiche del rapporto tra Alpha e Beta, il suo più leale (e letale) seguace. "Lo faremo" ha risposto quando le è stato chiesto di confermare che il pubblico scoprirà qualcosa in più sui misteriosi Sussurratori. "Vedremo alcune cose interessanti su come la relazione tra loro due si sia trasformata in ciò che è diventata, e sono entusiasta di ciò che i fan scopriranno."

Nella decima stagione di The Walking Dead, ha aggiunto la showrunner, Samantha Morton "è incredibile. È un villain molto complesso e una persona molto complessa, quindi ci immergiamo più in profondità e impariamo un po' di più su di lei, ciò che sta attraversando, le sfide che affronta. E possiamo vedere, davvero, i modi in cui esercita il controllo sulle persone che fanno parte della sua comunità. È davvero una grande, grande leader."

In The Walking Dead 10 sarà fondamentale anche il rapporto tra Judith e Michonne, mentre Khary Payton ha parlato di un bacio imbarazzante sul set.