Samantha Morton di The Walking Dead avvisa: non date per scontato il destino di Alpha

Mentre aspettiamo il ritorno di The Walking Dead con la seconda parte della decima stagione, Samantha Morton ha parlato del destino del suo personaggio, Alpha, il leader dei Sussurratori. L'attrice, infatti, ha avvisato i fan di non aspettarsi necessariamente uno sviluppo narrativo simile a quello dei fumetti di Robert Kirkman.

In seguito ci saranno riferimenti ad alcuni avvenimenti dei fumetti per quanto riguarda la sorte di Alpha, quindi attenzione agli spoiler.



Al momento, la decima stagione della serie post-apocalittica sembra vicina a un colpo di scena che coinvolgerà direttamente il personaggio interpretato da Morton. Nella controparte cartacea (dove Alpha compare tra i numeri 132 e 156), Negan entra in contatto con i Sussurratori e ottiene la fiducia del loro capo. Quando Alpha abbassa la guardia, Negan la decapita e poi consegna la testa a Rick Grimes. Nella serie tv, dunque, si è arrivati a una situazione simile, con Negan in fuga e accolto tra i Sussurratori.



Però, come avvisa Morton, la serie si è staccata dal materiale originale in molte occasioni e per questo ha dichiarato, dopo che le è stato chiesto se pensava che la sua avventura in TWD stesse giungendo a conclusione: "sta per finire? questo è quello che date per scontato". L'attrice ha spiegato che con la serie "non si sa mai" cosa accadrà, proprio a causa dei diversi snodi narrativi presenti. E dunque, si tratta di un semplice depistaggio o gli autori hanno piani ben diversi per Alpha?



Intanto, mentre si parla della possibile fine di Alpha, i fan fantasticano su un eventuale ritorno di Carl Grimes nel mondo del francise, magari in uno dei nuovi spin-off che potrebbero arrivare in futuro. Se vi chiedete quando finirà The Walking Dead, invece, vi rimandiamo ai commenti di Scott Gimple.