Samantha Morton di The Walking Dead parla dei motivi dietro la scelta di Alpha

Mentre i fan sono ancora disgustati da un particolare di The Walking Dead, l'interprete di Alpha ha parlato della scelta fatta dal suo personaggio in un'intervista andata in onda nel celebre Talking Dead.

Parlando della sua decisione di premiare Negan per la sua decisione di rivelare una spia all'interno dei Whisperer, Samantha Morton afferma: "Negan pensa che Alpha lo voglia uccidere, ma lei sta solo giocando con lui. E una volta che sono insieme capisce che è una comportamento molto di base, ha fatto una cosa buona ed ora ha ricevuto una ricompensa. Non credo però che lei abbia mai avuto un rapporto con altri dei Whisperer".

Nonostante questo momento, Samantha non crede che la loro storia potrà andare avanti: "Non sta pensando, avrò una relazione con Negan, rimane sempre la leader dei Sussurratori, ma c'è qualcosa di diverso in lui, sembra quasi risvegliare una parte di lei che è rimasta addormentata per troppo tempo".

Molti fan sono curiosi di vedere come evolverà il complicato rapporto tra Negan e il secondo in comando dei Whisperer Beta, soprattutto dopo gli ultimi eventi mostrati nello show. Infine ricordiamo che su Sky andranno in onda le puntate inedite di The Walking Dead 10, in cui assisteremo alla lotta tra i protagonisti e gli avversari guidati da Alpha.