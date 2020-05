Samantha Togni e Mario Russo a Vieni da Me: 'Nuovi figli? No, direi di no'

Lei, Samantha Togni, ballerina storica del programma TV "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci; lui, Mario Russo, chirurgo estetico non avvezzo alle trasmissioni televisive: sono loro i novelli sposi convolati a nozze il 15 febbraio scorso.

Nelle ultime ore sono stati ospiti (in collegamento) al programma di Caterina Balivo "Vieni da me", che ha ripreso ad andare in onda questa settimana, per parlare di come stanno passando questo periodo successivo al loro matrimonio e anche di progetti futuri.

Hanno sfogliato il loro album di matrimonio ed hanno parlato del loro viaggio di nozze: "Siamo andati in Lapponia, era un sogno che avevo sin da piccolina. Abbiamo visto l’aurora boreale 3 notti su 6, è stato meraviglioso" confessa la Togni.

Samantha Togni, insegnante di ballo fissa di Milly Carlucci, confessa di aver lasciato lo show "Ballando con le stelle" per poter sperimentare qualcosa di nuovo, confermando che con la Carlucci i rapporti sono rimasti gli stessi: "Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo".

E i figli? Samantha ha già un figlio da una precedente relazione, ma per ora, la coppia, non ha dubbi: "Altri figli? No, direi proprio di no."

