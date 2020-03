Samantha Ware si unisce al cast della seconda stagione di Doom Patrol

Continua a prendere forma il cast della seconda stagione di Doom Patrol, la serie DC presente all'interno del servizio di video streaming DC Universe. Tra i nuovi arrivati è presente Samantha Ware, ex interprete di Jane Hayward in Glee.

Dopo l'annuncio di Karen Obilon in Doom Patrol che interpreterà Roni Evans, ecco arrivare quello su Ware che sarà impegnata in un ruolo molto particolare. L'attrice, infatti, sarà una delle innumerevoli personalità di Crazy Jane.

Le varie personalità del personaggio interpretato da Diane Guerrero non comportano alcun cambiamento fisico esteriormente, ma nel corso della prima stagione un episodio ha mostrato quello che avviene all'interno della mente di Crazy Jane, dove ogni personalità è dotata di una aspetto differente.

Doom Patrol - di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione - vede un gruppo di particolari supereroi composto da Robotman (Brandan Fraser), Negative Man (Matt Bomer), Elasti-Woman (April Bowlby), Cyborg (Joivan Wade) e la già citata Crazy Jane, affrontare non solo il temibile Mr. Nobody (Alan Tudyk) per poter salvare Il Capo (Timothy Dalton), ma anche i loro timori e le loro battaglie interiori.

La seconda stagione sarà disponibile nel corso della parte finale del 2020, mentre per il mercato italiano la prima stagione è presente all'interno del catalogo della piattaforma streaming Prime Video di Amazon.