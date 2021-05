Sampdoria, Ranieri lascia a fine stagione: già comunicata la decisione

Claudio Ranieri lascerà la Sampdoria a fine stagione. L'allenatore romano, che ha vinto la Premier League con il Leicester qualche anno fa, alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Parma ha comunicato alla squadra ed ai dirigenti la decisione di dire addio ai blucerchiati.

A quanto pare, l'ambiente Samp avrebbe accolto con grande dispiacere la scelta dell'allenatore, che è arrivato a Genova nel corso della scorsa stagione. Dopo un anno e mezzo nel corso del quale ha conquistato due salvezze, Ranieri ritiene che la sua missione sia ormai compiuta e non ha molto altro da dare a calciatori ed ambiente.

Non è chiaro se l'ex Juve, Roma ed Inter abbia già qualche altra offerta sul tavolo, ma è probabile che si rituffi in qualche nuova avventura alla ricerca di stimoli. Secondo quanto raccontato dalla stampa sportiva, anche il direttore sportivo osti e lo scout Pecini, da sempre molto legati all'allenatore, sarebbero stati colti di sorpresa dalla scelta di Ranieri. A questo punto i due dirigenti dovranno nuovamente tuffarsi sul mercato per capire a chi affidare la squadra di Ferrero la prossima annata.

Insomma, non è solo la Juventus a riflettere sul futuro di Pirlo ma anche altre squadre. La prossima estate sarà rovente per le panchine di mezza Serie A, ma c'è anche l'incognita Buffon che ha raccontato di aver ricevuto un "sms folle".