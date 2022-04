Samuel L. Jackson attacca il method acting:'La recitazione è un lavoro di finzione'

Samuel L. Jackson ha raccontato il motivo per cui non è un grande fan del Metodo, tecnica di recitazione che ha evitato di usare in tutto l'arco della propria carriera, da Pulp Fiction fino al ruolo di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe. Jackson è protagonista dell'ultima serie Apple, Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey.

Ovviamente anche la sua performance nella serie non nasce dal 'method acting', una tecnica che prevede che gli attori rimangano nel personaggio per tutta la durata del progetto, con l'obiettivo di ottenere una migliore comprensione emotiva del proprio ruolo e migliorare la performance nel suo complesso.



Diversi attori di Hollywood hanno confessato di utilizzare questa tecnica, tra cui il premio Oscar Jared Leto. Jackson tuttavia ha spiegato cosa non apprezza del Metodo e cosa pensa della recitazione:"È un lavoro di finzione. Lo fai in maniera efficace e lo fai in una maniera che non è dannosa per te stessa, perché si tratta di uno spazio sicuro. Dovresti essere in grado di stare al sicuro in questo spazio, lavorare e dare emozioni, e non essere danneggiato dalla tua stessa performance attoriale".



Anche Mads Mikkelsen sul method acting ha un'opinione negativa, arrivando a definirla 'una ca**ata'.

Nei mesi scorsi Lady Gaga aveva dichiarato che per il ruolo di Patrizia Reggiani aveva utilizzato una tecnica di recitazione che le permetteva di non abbandonare il personaggio per tutto l'arco delle riprese.



Scoprite la nuova interpretazione di Samuel L. Jackson nel nostro articolo su Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey.