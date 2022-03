Samuel L. Jackson, che combini? Altri spoiler: 'In Secret Invasion c'è anche Don Cheadle'

Qualcuno fermi Samuel L. Jackson: dopo aver svelato il ritorno di Martin Freeman in Secret Invasion, infatti, l'interprete di Nick Fury ha anche anticipato la presenza di Don Cheadle nella prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di una recente intervista con il famoso podcast Happy, Sad, Confused, infatti, l'attore ha divagato dal discorso sulla sua nuova serie tv per Apple TV+, The Last Days of Ptolemy Grey, e si è preso qualche minuto per fornite alcuni aggiornamenti sulla nuova serie tv dei Marvel Studios, che dovrebbe uscire verso la fine nel 2022.

“Andiamo, amico, è una roba fuori di testa: cammini sul set e sei circondato da gente fantastica. Emilia è fantastica... Ben Mendelsohn, lo sappiamo, è fantastico. Don ... Don Cheadle: è il mio compagno di golf. Non me ne ero mai reso conto finora, ma prima di questa serie io e lui non avevamo mai lavorato insieme. Ci conosciamo da una vita, usciamo insieme e scherziamo di continuo... ma non avevamo mai lavorato insieme. Finalmente abbiamo rimediato."

Don Cheadle, interprete di Rhodey Rodes alias War Machine nel MCU, è stato visto l'ultima volta proprio su Disney Plus nella serie tv Falcon & The Winter Soldier, e in base agli annunci ufficiali dei Marvel Studios tornerà prossimamente in una nuova serie tv di cui sarà protagonista, intitolata Armor Wars, che non ha ancora una data d'uscita. Anche la data d'uscita di Secret Wars è attualmente sconosciuta, ma le riprese sono iniziate da un pezzo e a questo punto bisogna sperare che Samuel L. Jackson smetta di spoilerare prima che Disney Plus possa distribuirla.

