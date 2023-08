Samuel L. Jackson come Clint Eastwood: la regola che segue la star di Secret Invasion

Samuel L. Jackson è una vera e propria leggenda e questo ormai è un dato di fatto. L'attore ha raccontato quanto, la sua grande esperienza gli abbia insegnato a lavorare alle sue condizioni. Durante le riprese di una scena, infatti, Jackson ha una serie di regole precise da seguire.

Da questo punto di vista, l'attore ha un approccio al lavoro molto simile a quello di Clint Eastwood: girare massimo tre volte la stessa scena. Ripetere tante volte la stessa interpretazione, secondo lui, ne fa perdere di autenticità e, proprio per questo motivo, da il permesso ai registi con cui collabora di prendere solo tre riprese in cui è presente. La decisione dell'interprete di Nick Fury arriva dopo che, anni fa, durante le riprese di A Time to Kill, ebbe enormi problemi a girare una scena e questo lo portò totalmente a cambiarne il senso.

Mentre i fan cercano di capire le conseguenze che Secret Invasion avrà sul futuro dell'MCU, l'attore aveva già raccontato la sua esperienza avuta sul set di A Time to Kill e di come eccessivi tagli e montaggi non abbiano aiutato la sua interpretazione che, secondo lui, lo avrebbe potuto portare ad una seconda candidatura agli Oscar. Insomma, l'idea di Jackson conferma come, di base, molti attori abbiano regole molto rigide riguardo il loro modo di lavorare e di come, molto spesso, queste portino a risultati sorprendentemente positivi.

Il prossimo progetto in cui i fan avranno modo di vedere Samuel L. Jackson all'opera sarà The Marvels di cui è stato pubblicato un nuovo trailer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!