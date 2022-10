Samuel L.Jackson, Fury sostituito come direttore di Shield per Marvel Snap

"Il tuo rimpiazzo è arrivato", ecco le parole pronunciate all'interno dell'ad per Marvel Snap, che vede protagonista Samuel L. Jackson. Nick Fury, interpretato dall'attore, sembrerebbe vedere usurpato il suo ruolo di direttore dello S.H.I.E.L.D. Ma è davvero così che andranno le cose?

Proprio come il suo predecessore David Hasselhoff, che in molti ancora ricordano a capo dello SHIELD, anche Jackson andrà in effetti incontro a una sostituzione... Ma solo in un inoffensivo spot! In una recente ad, che vede Jackson di nuovo nei panni di Nicky Fury, il personaggio viene infatti a conoscenza del suo futuro rimpiazzo. L'annuncio è stato voluto dalla Marvel per il lancio di Marvel Snap gioco di carte gratis.

Nell'annuncio, possiamo vedere Nick Fury...furioso nell'ufficio di Shields, che chiede spiegazioni per il futuro rimpiazzo, saputo da terzi. La discussione degenera quando il nostro protagonista viene a conoscenza della persona che lo andrà a sostituire: un fan che gioca a Marvel Snap.

"Sei il mio salvaschermo", dice il suo rimpiazzo. L'ultima scena preannuncia una sfuriata totale del nostro ex-direttore, esterrefatto per la situazione. Presto, vi ricordiamo, rivedremo Samuel L. Jackson in Secret Invasion, affiancato da grandi attori come Emilia Clarke, Cobie Smulders, Olivia Colman, Martin Freeman, Don Cheadle, Dermot Mulroney e molti altri...!