Samuel L Jackson, Kevin Hart e Terence Howard nella serie tv su Muhammad Ali Fight Night

Terrence Howard reciterà accanto a Kevin Hart e Samuel L. Jackson nella serie limitata della Peacock Fight Night: The Million Dollar Heist, ambientata la notte dello storico incontro in cui fece il suo ritorno il grande campione Muhammad Alì. Il progetto riunisce Howard con Craig Brewer, che dirigerà e produrrà i primi due episodi della serie.

I due avevano già lavorato insieme per il film di Brewer del 2005 Hustle & Flow, in cui Howard ha recitato, ottenendo una nomination all'Oscar per la sua interpretazione, e per la serie della Fox Empire, sempre con Howard, di cui Brewer è stato regista e produttore.

La serie segna anche il ritorno alla piattaforma Peacock per Howard, che di recente è apparso nella serie limitata The Best Man: The Final Chapters, il primo show originale di Peacock a entrare nella Top 10 della classifica Nielsen dello streaming.

Fight Night racconterà la famigerata storia di come una rapina a mano armata durante la notte dello storico incontro di ritorno di Muhammad Ali nel 1970 abbia cambiato non solo la vita di un uomo, ma anche il destino di un'intera città. Howard interpreterà il ruolo di Richard "Cadillac" Wheeler, un gangster e socio del Council of 12.

Fight Night è creata e scritta da Shaye Ogbonna sulla base dell'omonimo podcast di iHeartPodcasts, Doghouse Pictures e Will Packer Media. Ogbonna e Jason Horwitch sono gli showrunner e producono insieme a Hart, Bryan Smiley e Mike Stein per Hartbeat, Packer e Sabrina Wind per Will Packer Media, Conal Byrne, Will Pearson e Carrie Lieberman per iHeartPodcasts, Jeff Keating e Lars Jacobson. Tiffany Brown di Hartbeat e Kenny Burns di Studio 43 saranno co-produttori esecutivi.

La serie proviene da Universal Television, divisione di Universal Studio Group.

Per quanto riguarda Kevin Hart, attualmente il comico è in cima alla classifica dei film più visti su Netflix con il nuovo Lift; Samuel L. Jackson sarà invece nelle sale tra qualche giorno con Argylle, la nuova spy-comedy di Matthew Vaughn, che vede nel cast anche Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell e Henry Cavill.