Samuel L Jackson confessa: 'Ho paura di ammalarmi di Alzheimer'

A seguito dell'uscita del primo trailer di The Last Days of Ptolemy Grey, miniserie che vedrà Samuel L. Jackson nei panni del protagonista, l'attore ha raccontato quale sia la sua più grande paura.

"Sto combattendo la paura di essere coinvolto nell'Alzheimer come i miei genitori", ha spiegato Jackson in una recente intervista esclusiva a iNews, dove ha parlato del suo ultimo progetto. “Sono un po' vecchio. Sto invecchiando ogni giorno. So molto sull'invecchiare! Sono in giro da un po'".

La miniserie, che uscirà su Apple TV, vede Jackson nel ruolo principale di un uomo di 93 anni che sta sprofondando nella demenza, ma che avrà la possibilità di ritrovare i suoi ricordi grazie all'aiuto di farmaco miracoloso.

Per Jackson, che ha co-prodotto lo spettacolo con sua moglie LaTanya Jackson, c'è però un elemento personale che lega lo show e l' Alzheimer. Molti dei membri della sua stessa famiglia infatti, inclusi sua madre e suo nonno, hanno sofferto per la malattia.

“Quando sono deceduti, sono diventato più determinato a raccontare questa storia e a farla conoscere. Voglio assicurarmi che la gente capisca che le persone che amavano sono ancora lì, quindi non puoi buttarle via. Devi prenderti cura di loro e amarle come se stessero ancora contribuendo alla tua vita”.

Sebbene la paura di potersi scontrare con lo stesso destino dei suoi sia forte, Jackson si tiene comunque impegnato, memorizzando le battute per le sue prove attoriali o opere teatrali.

“Non so se sia facile come una volta l'apprendimento di così tanti dialoghi. Sapere però che posso alzarmi ogni giorno, buttare fuori dialoghi e fare tutte queste cose mi aiuta a combattere la paura di poter essere coinvolto in tutto ciò che ha colpito i miei genitori e i miei nonni", ha detto.

In attesa di rivederlo, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni di Samuel L. Jackson in merito al premio oscar: "avrei dovuto vincerlo io".