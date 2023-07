Samuel L. Jackson, che ruolo ha avuto nella produzione di Secret Invasion?

Samuel L. Jackson indossa l'iconica banda sull'occhio di Nick Fury da ben 15 anni: dal suo debutto in Iron Man ne è passata acqua sotto i ponti del Marvel Cinematic Universe approdando finalmente alla sua prima serie TV da solista. Ma oltre a interpretare la superspia Nick Fury, Jackson ha un ruolo all'interno della produzione di Secret Invasion?

Ebbene sì: Samuel L. Jackson è tra i produttori esecutivi della serie al fianco del CEO dei Marvel Studios Kevin Feige, Brian Tucker, Kyle Bradstreet, Ali Selim, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Louis D'Esposito e Jonathan Schwartz.

Proprio per questo motivo, nel corso di un'intervista a Rolling Stones UK, Jackson ha risposto alla possibilità che ci fosse proprio la sua "insistenza" verso la produzione di una serie TV dedicata a Nick Fury: "Non ho mai spinto Marvel verso una serie con il mio personaggio come protagonista, anzi la mia più grande preoccupazione è stata impedire loro di uccidermi più di ogni altra cosa - sottolinea Samuel L. Jackson - Quando mi hanno chiamato per dirmi cosa stava succedendo, ho sempre pensato che stessero cercando di uccidermi".

E forse non potrebbe essere stato altrimenti proprio per via del particolare percorso che svolge Nick Fury nel MCU. Infatti, nelle cinque puntate di Secret Invasion, la superspia appare più fiacca rispetto al passato: Nick Fury non è più Nick Fury e un inaspettato plot twist della quinta puntata di Secret Invasion porterebbe un alone di nebbia sul personaggio. Ma l'ultima puntata della mini-serie attesa per mercoledì 26 luglio potrebbe rappresentare il ritorno del "vero" Nick Fury: in attesa del finale di stagione potete dare un'occhiata a 4 teorie sull'episodio finale di Secret Invasion.